Kriz çıktı
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de attığı 26 golle Beşiktaş'ın şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden ve gol kralı olan Mario Gomez'in Wolfsburg kariyeri istediği gibi gitmiyor.
Wolfsburg ile çıktığı 6'ncı maçında da gol bulamayan Alman oyuncunun takımı da Gomez'in forma giydiği 6 haftada hiç galibiyet alamadı. Wolfsburg 6 karşılaşmada 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Beşiktaş'ta forma giydiği son iki lig maçında da gol atamayan Gomez, böylelikle kariyerinde ilk kez üst üste 8 hafta lig maçlarında gol atamadı.
HECKİNG'İN KOLTUĞU SALLANIYOR
Wolfsburg'un Bundesliga'da şuan en az gol atan ikinci takım konumunda olması ve son 6 maçtır galibiyet alamaması teknik direktör Dieter Hecking'in de koltuğunu sallandırıyor. Leipzig'e 1-0 yenildikleri maç sonu açıklamalarda bulunan Alman teknik adam, "Kulüp ile gelecek hakkında konuşacağız. Gelecek ne gösterir bilmiyorum Ama şuan iyi bir gidiş yok. Takım kötü ve ben yönetimin alacağı her karara saygılıyım. Bunlar normal şeyler sonuçta burada da bir iş yapılıyor" diye konuşarak ayrılık sinyali verdi.
Bundesliga'da Wolfsburg 7 hafta sonunda topladığı 6 puan ile 14'üncü sırada yer alıyor.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:44
- Bobo-Holosko coştu bi kere
Toplam 2
Yorum
isminiz Çok dogru
- Fenerbahçe 'deja vu' yaşamak istemiyor
Toplam 7
Yorum
BİR BİLEN AYKUT GELECEKMİŞ BU AYKUT DEĞİLMİYDİ KORKAK FUTBOL OYNATAN EN İYİ DÖNEMİNDE STOCHU KAPTAN ALEX İ EMRE BELEZOĞLUYU YİYEN TAKIMDA HER FUTBOLCUNUN NEFRET ETTİĞİ ADAM BASİRETSİZ KENDİNİ BEĞENMİŞ HEYECANI OLMAYAN SAHA KENARINDA BUZ GİBİ MAÇ İZLEYEN AYKUT GELİRSE DEMEKKİ FENERBAHÇE GERÇEKTEN ARTIK ÇAREZİZDİR VE BİZ DAHA ÇOK KAHROLUCAZ..
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 60
Yorum
Serhad Akgün Beşiktaş şampiyon olacak hemde açık ara 24 hafta da şampiyonluk ilah eder. Forvet lazımdeğil Beşiktaş oyununu oynamıyor ve o yüzden goller gelmiyor az kaldı bir iki haftaya kimse duramaz Beşiktaşın karşısında.Beşiktaş ım
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