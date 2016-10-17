Kriz çıktı

Wolfsburg ile çıktığı 6'ncı maçında da gol bulamayan Alman oyuncunun takımı da Gomez'in forma giydiği 6 haftada hiç galibiyet alamadı. Wolfsburg 6 karşılaşmada 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Beşiktaş'ta forma giydiği son iki lig maçında da gol atamayan Gomez, böylelikle kariyerinde ilk kez üst üste 8 hafta lig maçlarında gol atamadı.



HECKİNG'İN KOLTUĞU SALLANIYOR

Wolfsburg'un Bundesliga'da şuan en az gol atan ikinci takım konumunda olması ve son 6 maçtır galibiyet alamaması teknik direktör Dieter Hecking'in de koltuğunu sallandırıyor. Leipzig'e 1-0 yenildikleri maç sonu açıklamalarda bulunan Alman teknik adam, "Kulüp ile gelecek hakkında konuşacağız. Gelecek ne gösterir bilmiyorum Ama şuan iyi bir gidiş yok. Takım kötü ve ben yönetimin alacağı her karara saygılıyım. Bunlar normal şeyler sonuçta burada da bir iş yapılıyor" diye konuşarak ayrılık sinyali verdi.



Bundesliga'da Wolfsburg 7 hafta sonunda topladığı 6 puan ile 14'üncü sırada yer alıyor.