 Kartal’da Napoli mesaisi başladı – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Kartal’da mesaisi başladı

    Kartal’da Napoli mesaisi başladı
    , Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynayacağı maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. karşısında görev yapan oyuncular yenilenmeye yönelik çalıştı. Diğer futbolcular ise 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik denemeler ve şut çalışmalarıyla sona erdi. Beşiktaş bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:35
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