Kartal’da Napoli mesaisi başladı
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynayacağı Napoli maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kayserispor karşısında görev yapan oyuncular yenilenmeye yönelik çalıştı. Diğer futbolcular ise 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik denemeler ve şut çalışmalarıyla sona erdi. Beşiktaş bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
Kartal’da Napoli mesaisi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.