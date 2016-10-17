Kartal yüksek uçuyor
Ligde ve Avrupa’da yenilgisiz devam eden Beşiktaş, son 8 sezonun en başarılı performansına imza attı. Şampiyon olduğu sezonu bile geride bırakan Beşiktaş, kolay gol yemiyor; takımın her hattı gol atabiliyor.
Süper Lig'de puanını 17'ye çıkaran Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son 8 sezonun en başarılı performansına imza attı. 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 17 puan topladı. Süper Lig'de son olarak 2008- 09'da aynı performansı gerçekleştiren Kartal, tecrübeli çalıştırıcıyla benzer bir görüntü ortaya koydu. Mustafa Denizli'nin görev aldığı 2009-10 sezonunda ikişer galibiyet ve yenilginin yanı sıra 3 beraberlikle 9 puan toplayan siyah-beyazlılar, bir sonraki sezon teknik direktör Schuster ile 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 13 puan elde etti.
BİLİC İLE 14 PUAN
Carvalhal'in çalıştığı 2011- 12'de Schuster dönemi performansını tekrarlayan Beşiktaş, Samet Aybaba ile 2012-13'te 2'şer galibiyet ve beraberlikle 3 yenilgi alıp 8 puanda kaldı. Bilic'in ilk yılı 2013-14'te 5 galibiyet, 2 yenilgiyle 15 puan toplayan Kartal, aynı teknik adamla 2014-2015'te 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 14 puan topladı.
Beşiktaş, Güneş yönetiminde şampiyon olduğu geçen sezonu da aştı. 2015-16'nın ilk 7 haftasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle 16 puan toplayan siyah-beyazlılar, bu sezon ise 17 puana ulaşarak daha iyi bir görüntü ortaya koydu. Kara Kartal, ayrıca son 5 sezonun iyi savunma performansına da imza attı. Bu sezonki 7 maçta 6 gol yiyen Beşiktaş, 2011-12'de de aynı performansı göstermişti. 2012-13'te 11 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, 2013- 14 ve 2014-15'te 7'şer ve geçen sezon da 8 golü kalesinde gördü. Ligde bu sezonun ilk 4 haftasında 4 gol yiyen Beşiktaş, son 3 haftada ise 2 gol yedi.
1 GOL RODALLEGA'DAN
Beşiktaş'ın en büyük artılarından biri de takımda herkesin golcü kimliğinde olması. Bu sezon her hattıyla golü bulan Beşiktaş, şu ana dek 15 gol kaydederken forvet oyuncuları Cenk 5, Ömer ise 2 gol attı. Orta saha oyuncularından Oğuzhan ile Olcay ikişer kez rakip fileleri havalandırdı. Talisca 1 gol kaydetti. Savunma oyuncularından Adriano ve Marcelo de birer kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş'ın bu sezonki bir golü ise Akhisarlı Hugo Rodallega'dan geldi.
BİLİC İLE 14 PUAN
Carvalhal'in çalıştığı 2011- 12'de Schuster dönemi performansını tekrarlayan Beşiktaş, Samet Aybaba ile 2012-13'te 2'şer galibiyet ve beraberlikle 3 yenilgi alıp 8 puanda kaldı. Bilic'in ilk yılı 2013-14'te 5 galibiyet, 2 yenilgiyle 15 puan toplayan Kartal, aynı teknik adamla 2014-2015'te 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 14 puan topladı.
Beşiktaş, Güneş yönetiminde şampiyon olduğu geçen sezonu da aştı. 2015-16'nın ilk 7 haftasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle 16 puan toplayan siyah-beyazlılar, bu sezon ise 17 puana ulaşarak daha iyi bir görüntü ortaya koydu. Kara Kartal, ayrıca son 5 sezonun iyi savunma performansına da imza attı. Bu sezonki 7 maçta 6 gol yiyen Beşiktaş, 2011-12'de de aynı performansı göstermişti. 2012-13'te 11 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, 2013- 14 ve 2014-15'te 7'şer ve geçen sezon da 8 golü kalesinde gördü. Ligde bu sezonun ilk 4 haftasında 4 gol yiyen Beşiktaş, son 3 haftada ise 2 gol yedi.
1 GOL RODALLEGA'DAN
Beşiktaş'ın en büyük artılarından biri de takımda herkesin golcü kimliğinde olması. Bu sezon her hattıyla golü bulan Beşiktaş, şu ana dek 15 gol kaydederken forvet oyuncuları Cenk 5, Ömer ise 2 gol attı. Orta saha oyuncularından Oğuzhan ile Olcay ikişer kez rakip fileleri havalandırdı. Talisca 1 gol kaydetti. Savunma oyuncularından Adriano ve Marcelo de birer kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş'ın bu sezonki bir golü ise Akhisarlı Hugo Rodallega'dan geldi.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
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