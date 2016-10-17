Haftanın golü Quaresma'dan
Şampiyonlar Ligi 2'nci hafta maçları sonunda Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma'nın frikiği haftanın golü seçildi.
1-1 biten maçın ardından Quaresma'nın golünü manşetlere taşıyan UEFA, Portekizli yıldızın frikiğinin haftanın golüne de aday göstermişti.
Yapılan oylama sonrası %36 oy alan Ricardo Quaresma'nın golü haftanın golü seçildi.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:06
- Zirveden çıkan karar operasyon
Toplam 133
Yorum
DeLy ne operasyonu ya aziz başkan sen hala ordamı olacaksın boşuna yaptırım yapmayın sen git sen hala anlamadınmı.
- Yine diş geçiremedi
Toplam 22
Yorum
gs1905 bunlar iyi günleriniz :D
- Yine diş geçiremedi
Toplam 22
Yorum
olumune fener karakartal sen ve seningibiler gidin gotunuzu parmaklayin mal mal konusarak olmaz ah konusuna kalsa en buyuk ah bjk ve galatasaraydadir birisi fetocu gotlere mahkum kalmis beslemis bi kulup biriniz 88 89 senesini sikei le sampiyon kapamis bi bjk simdi kalkmis ahdan basedene bak
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