 Haftanın golü Quaresma'dan – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Haftanın golü Quaresma'dan

    Haftanın golü Quaresma'dan

    Şampiyonlar Ligi 2'nci hafta maçları sonunda 'tan Ricardo Quaresma'nın frikiği haftanın golü seçildi.

    Quaresma, ile Dynamo Kiev arasında Vodafone Arena'da oynanan Şampiyonlar Ligi B Grubu 2'nci maçının 29'uncu dakikasında attığı frikik golü ile takımını 1-0 öne geçirmişti.

    1-1 biten maçın ardından Quaresma'nın golünü manşetlere taşıyan , Portekizli yıldızın frikiğinin haftanın golüne de aday göstermişti.

    Yapılan oylama sonrası %36 oy alan Ricardo Quaresma'nın golü haftanın golü seçildi.


    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:06
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