Güneş: Ciddiyeti bırakmak yok!
Beşiktaş'ın dünkü idmanında Şenol Güneş, oyuncularına yine hafiften bir rehavet uyarısı yaptı. Antrenman sonrası takımı toplayarak bu iyi gidişi bozmamalarını isteyen usta teknik adam, "Tüm sezona maç maç bakacağız. Sırada Napoli var. İtalya'dan iyi bir sonuçla dönmek moralimizi daha da yükseltir. Ne ligi ne de Avrupa'yı aksatacağız" diyerek ciddiyeti bırakmamalarını istedi.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
Güneş: Ciddiyeti bırakmak yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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