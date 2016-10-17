 Güneş: Ciddiyeti bırakmak yok! – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Güneş: Ciddiyeti bırakmak yok!

    Güneş: Ciddiyeti bırakmak yok!
    'ın dünkü idmanında , oyuncularına yine hafiften bir rehavet uyarısı yaptı. Antrenman sonrası takımı toplayarak bu iyi gidişi bozmamalarını isteyen usta teknik adam, "Tüm sezona maç maç bakacağız. Sırada var. İtalya'dan iyi bir sonuçla dönmek moralimizi daha da yükseltir. Ne ligi ne de Avrupa'yı aksatacağız" diyerek ciddiyeti bırakmamalarını istedi.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:24
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