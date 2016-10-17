 Gomez’i çok ararız! – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Gomez’i çok ararız!

    Gomez’i çok ararız!

    Kayseri karşılaşmasının ilk yarısı sonrası Beşiktaşlı yöneticilerin aralarında ilginç konuşmalar yaptıkları öğrenildi.

    Kaçan gollere isyan eden siyah-beyazlı bazı idarecilerin özellikle Aboubakar'ın topu kaleciye nişanlaması için, "Mario Gomez'i çok arayacağız" dedikleri öne sürüldü.

    ŞENOL HOCAYI KIZDIRDI
    'a bir tepki de Şenol Güneş'ten geldi. Aboubakar, Kayseri sınavının devre arasında oyundan çıkmak istedi. Ama Şenol Güneş devam etmesini söyledi. Israrla çıkmak isteyen Kamerunlu'nun bu tavrına kızan Güneş'in oyuncunun bu pes eden tavrına oldukça kızdığı öğrenildi.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:31
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