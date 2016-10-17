Gomez’i çok ararız!

eden siyah-beyazlı bazı idarecilerin özellikle'ın topu kaleciye nişanlaması için, "'i çok arayacağız" dedikleri öne sürüldü.a bir tepki de Şenol Güneş'ten geldi. Aboubakar, Kayseri sınavının devre arasında oyundan çıkmak istedi. Amadevam etmesini söyledi. Israrla çıkmak isteyen'nun bu tavrına kızan Güneş'in oyuncunun bu pes eden tavrınaöğrenildi.