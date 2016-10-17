Gomez’i çok ararız!
Kayseri karşılaşmasının ilk yarısı sonrası Beşiktaşlı yöneticilerin aralarında ilginç konuşmalar yaptıkları öğrenildi.
Kaçan gollere isyan eden siyah-beyazlı bazı idarecilerin özellikle Aboubakar'ın topu kaleciye nişanlaması için, "Mario Gomez'i çok arayacağız" dedikleri öne sürüldü.
ŞENOL HOCAYI KIZDIRDI
Aboubakar'a bir tepki de Şenol Güneş'ten geldi. Aboubakar, Kayseri sınavının devre arasında oyundan çıkmak istedi. Ama Şenol Güneş devam etmesini söyledi. Israrla çıkmak isteyen Kamerunlu'nun bu tavrına kızan Güneş'in oyuncunun bu pes eden tavrına oldukça kızdığı öğrenildi.
ŞENOL HOCAYI KIZDIRDI
Aboubakar'a bir tepki de Şenol Güneş'ten geldi. Aboubakar, Kayseri sınavının devre arasında oyundan çıkmak istedi. Ama Şenol Güneş devam etmesini söyledi. Israrla çıkmak isteyen Kamerunlu'nun bu tavrına kızan Güneş'in oyuncunun bu pes eden tavrına oldukça kızdığı öğrenildi.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
Gomez’i çok ararız! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.