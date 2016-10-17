 Gol atacağım inan bana – Fotomaç – 17 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Gol atacağım inan bana

    Gol atacağım inan bana

    Kayseri maçının kahramanı Ömer, kendisini oyuna almasını istediği Şenol Güneş’e böyle söyledi.

    karşısında oyuna girdikten 5 dakika sonra attığı golle 3 puanı getiren ile teknik direktör Şenol Güneş arasındaki ilginç diyalog ortaya çıktı. Ömer, golü atar atmaz hemen kulübeye koşup hocasını işaret ederek ona sarılmıştı. Buna göre ikinci yarıya Aboubakar'ı çıkarıp, Ricardo Quaresma ile başlayan Şenol Güneş'in düşüncesi sıkışan oyunu açmak için Adriano'yu sahaya sürmekti.

    Fakat Ömer, Şenol hocanın yanına gitti ve "Hocam beni al. Gol atacağım inanıyorum" dedi. Güneş de Ömer'in kendisine olan bu güvenini görünce, Adriano'ya beklemesini söyleyerek golcü oyuncuyu tercih etti. Girer girmez golünü atan Ömer de yedek kulübesine koştu. Hocası Güneş'e sarılarak, "Hocam sana demiştim... Demiştim hocam... Demiştim değil mi!" diyerek sevincini paylaştı.

    4 ŞUTTA 2 İSABET 2 GOL
    Attığı gol sonrası "Takıma faydalı olduğum için çok mutluyum bunu devam ettirmek istiyorum" diyen Ömer, son vuruşlarda affetmiyor! Bu sezon forma giydiği 4 Süper Lig maçında 2 gol atan Ömer, bu karşılaşmalarda 4 şut çekerken, 2 isabet sağladı, bunların 2'si de gol oldu.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gol atacağım inan bana haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.