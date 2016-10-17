Gol atacağım inan bana
Kayseri maçının kahramanı Ömer, kendisini oyuna almasını istediği Şenol Güneş’e böyle söyledi.
Kayserispor karşısında oyuna girdikten 5 dakika sonra attığı golle 3 puanı getiren Ömer Şişmanoğlu ile teknik direktör Şenol Güneş arasındaki ilginç diyalog ortaya çıktı. Ömer, golü atar atmaz hemen kulübeye koşup hocasını işaret ederek ona sarılmıştı. Buna göre ikinci yarıya Aboubakar'ı çıkarıp, Ricardo Quaresma ile başlayan Şenol Güneş'in düşüncesi sıkışan oyunu açmak için Adriano'yu sahaya sürmekti.
Fakat Ömer, Şenol hocanın yanına gitti ve "Hocam beni al. Gol atacağım inanıyorum" dedi. Güneş de Ömer'in kendisine olan bu güvenini görünce, Adriano'ya beklemesini söyleyerek golcü oyuncuyu tercih etti. Girer girmez golünü atan Ömer de yedek kulübesine koştu. Hocası Güneş'e sarılarak, "Hocam sana demiştim... Demiştim hocam... Demiştim değil mi!" diyerek sevincini paylaştı.
4 ŞUTTA 2 İSABET 2 GOL
Attığı gol sonrası "Takıma faydalı olduğum için çok mutluyum bunu devam ettirmek istiyorum" diyen Ömer, son vuruşlarda affetmiyor! Bu sezon forma giydiği 4 Süper Lig maçında 2 gol atan Ömer, bu karşılaşmalarda 4 şut çekerken, 2 isabet sağladı, bunların 2'si de gol oldu.
Fakat Ömer, Şenol hocanın yanına gitti ve "Hocam beni al. Gol atacağım inanıyorum" dedi. Güneş de Ömer'in kendisine olan bu güvenini görünce, Adriano'ya beklemesini söyleyerek golcü oyuncuyu tercih etti. Girer girmez golünü atan Ömer de yedek kulübesine koştu. Hocası Güneş'e sarılarak, "Hocam sana demiştim... Demiştim hocam... Demiştim değil mi!" diyerek sevincini paylaştı.
4 ŞUTTA 2 İSABET 2 GOL
Attığı gol sonrası "Takıma faydalı olduğum için çok mutluyum bunu devam ettirmek istiyorum" diyen Ömer, son vuruşlarda affetmiyor! Bu sezon forma giydiği 4 Süper Lig maçında 2 gol atan Ömer, bu karşılaşmalarda 4 şut çekerken, 2 isabet sağladı, bunların 2'si de gol oldu.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
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