"Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim"

Daha önce Napoli'de 4 sezon oynayan Gökhan İnler, Çarşamba gecesi oynanacak olan Napoli-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi A Grubu karşılaşması öncesi UEFA'ya konuştu.

"Neden Beşiktaş?" sorusuna Gökhan şu şekilde cevap verdi:



"Çok iyi ve yıllardır maçlarını takip ettiğim bir takıma geldim. Çocukluğumdan beri Beşiktaş'ın maçlarını , derbilerini hep seyretmişimdir. Beşiktaş'a transfer olmam Çocukluk hayalimdi ve çok mutluyum. Ben çocukken Beşiktaş benim İsviçre'de yaşadığım bölgenin yakınında kamp yapardı. Bende onların antrenmanlarını izlemeye giderdim. Beşiktaş her zaman kalbimdeydi"

Transferinin çok ani ve çabuk olduğunu belirten tecrübeli oyuncu "Transferim de çok hızlı gerçekleşti. 2 haftada 4 maç oynadım bir anda. Ama takım arkadaşlarım ve hocamız bana bu uyum sürecinde çok yardımcı oldular" dedi.

Beşiktaş'ın eski takımı Napoli ile oynayacak olmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu da belirten Gökhan İnler "4 yılımı geçirdiğim Napoli ile tekrar karşılaşmak benim için çok güzel olacak. Napoli'ye transfer olmadan önce Udinese forması ile San Paolo'da onlara gol atmıştım. Şimdi oraya tekrar geri dönmek çok güzel bir duygu. Napoli'ye karşı oynayacağımız 2 maç için sabırsızlanıyorum. Eski arkadaşlarımı görmek ve onlara karşı oynamak çok güzel olacak" şeklinde konuştu.





Şampiyonlar Ligi'nde Napoli forması ile attığı 2 golü unutamadığını belirten Gökhan " 2 çok önemli golüm oldu bu turnuvada. İlki 2011-12 sezonunda oynanan Villareal-Napoli Şampiyonlar Ligi Grup karşılaşmasıydı. Attığım gol kulübe ve taraftara büyük bir sevinç getirmişti. İkinci unutamadığım golüm ise aynı sezon son 16 turunda Chelsea'ye karşı attığımdı. İlk maçı evimizde 3-1 kazanmıştık. Londra'da ise durum 2-0 yenikken biz takımın adına gol atarak durumu 2-1'ye getirmiştim. O golü de unutamam ancak daha sonra maçı 4-1 yenik bitirdik ve elendik. Napoli forması ile attığım bu 2 gol her zaman kalbimde yer alacak" ifadelerini kullandı.