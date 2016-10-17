Beşiktaş, Napoli ile çarşamba günü oyananacak olan karşılaşma öncesi maçı izleyecek taraftarlar için bilgi mesajı yayımladı.
İşte yapılan açıklama;
'UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile Çarşamba günü oynayacağımız mücadeleyi stadyumda izleyecek olan taraftarlarımızın, İtalyan yetkililerinin güvenliği sağlayabilmek maksadıyla almış olduğu kararlar çerçevesinde, buluşma noktası belirlenmiştir.
Tüm taraftarlarımızın Napoli Stazione Marittima Limanı'nda buluşması ve İtalyan yetkililerinin yönlendirmeleri ile hareket etmesi zorunludur.
Dışişleri Bakanlığımızın girişimleri sonucu taraftarlarımızın güvenliği için her türlü tedbir alınmakta olup, taraftarlarımızın centilmenlik çerçevesinde hareket edeceğine olan inancımız tamdır.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK'
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:39
- Gol atacağım inan bana
Toplam 8
Yorum
cole eren yerli değil beyin fakiri.
- Zirveden çıkan karar operasyon
Toplam 194
Yorum
otostopcu Galatasaray almadı Roman Neustadter in üzerine atladınız oda elinizde patlayacak, sürünün...
- Lille, Carole’a kafayı taktı
Toplam 6
Yorum
carole bu adamı satacaksanız iyi paraya satın yerine kaliteli birini alın adamın ortaları çok iyi hızıda iyi defansta biraz eksiği var kapanmaycak gibi değil
Beşiktaş'tan Napoli açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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