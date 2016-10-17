 Beşiktaş'tan Napoli açıklaması – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    'tan açıklaması

    Beşiktaş'tan Napoli açıklaması

    , ile çarşamba günü oyananacak olan karşılaşma öncesi maçı izleyecek taraftarlar için bilgi mesajı yayımladı.

    Kulübü resmi internet sitesinde yayınladığı mesajda taraftarların 'Napoli Stazione Marittima Limanı'nda buluşmalarını ve İtalyan yetkilerinin yönlendirmeleriyle hareket etmeleri zorunludur' ifadeleri yer aldı


    İşte yapılan açıklama;
    ' Şampiyonlar Ligi'nde ile Çarşamba günü oynayacağımız mücadeleyi stadyumda izleyecek olan taraftarlarımızın, İtalyan yetkililerinin güvenliği sağlayabilmek maksadıyla almış olduğu kararlar çerçevesinde, buluşma noktası belirlenmiştir.

    Tüm taraftarlarımızın Napoli Stazione Marittima Limanı'nda buluşması ve İtalyan yetkililerinin yönlendirmeleri ile hareket etmesi zorunludur.

    Dışişleri Bakanlığımızın girişimleri sonucu taraftarlarımızın güvenliği için her türlü tedbir alınmakta olup, taraftarlarımızın centilmenlik çerçevesinde hareket edeceğine olan inancımız tamdır.

    Saygılarımızla,

    '
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:39
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