 Beşiktaş'a Rus hakem – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    'a Rus hakem

    Beşiktaş'a Rus hakem

    UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz 'ın İtalya temsilcisi ile 19 Ekim Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Rusya Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek.

    İtalya'nın şehrindeki San Paolo Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Sergei Karasev'in yardımcılıklarını Anton Averianov ve Tikhon Kalugin yacak. Aleksei Lebedev'in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Sergei Lapochkin ve Sergei Ivanov olacak.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:56
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