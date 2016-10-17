Beşiktaş'a Rus hakem
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş'ın İtalya temsilcisi Napoli ile 19 Ekim Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:56
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Toplam 10
Yorum
ribery bence ribery topsuz alanda da oynayan bir oyuncuydu bruma topu ver gidem diyen bir oyuncu
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Toplam 3
Yorum
carolee 6nın üzerinde bi rakama satın 2-3e 1 tane daha buluruz böyle
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Toplam 3
Yorum
Sneijder_W Pereira'yı mumla arayacaksınız dediğim zaman beni ciddiye almamıştınız. Hayır ! Ben hatta biz Galatasaray taraftarı futbolun ciğerini biliriz bunun böyle olacağını sezon başlamadan ben sezdim hissettim. Ama bana inanmadınız dedim dedim inanmadınız bak ne oldu şimdi :D
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