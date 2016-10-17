Beşiktaş, İtalya yolcusu

Siyah-beyazlı takım, sponsoru Türk Hava Yolları tarafından Beşiktaş renkleriyle giydirilmiş uçakla İtalya'ya hareket edecek. İtalya yolculuğu öncesinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uğurlama töreni yapılacak.

Beşiktaş, Napoli karşılaşmasının son antrenmanını ise yarın akşam mücadelenin oynanacağı San Paolo Stadı'nda gerçekleştirecek. Antrenman öncesi teknik direktör Şenol Güneş ile bir futbolcu basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.