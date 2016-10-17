Beşiktaş, İtalya yolcusu
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. haftasında 19 Ekim Çarşamba günü Napoli'ye konuk olacak Beşiktaş, yarın İtalya'ya gidecek.
Beşiktaş, Napoli karşılaşmasının son antrenmanını ise yarın akşam mücadelenin oynanacağı San Paolo Stadı'nda gerçekleştirecek. Antrenman öncesi teknik direktör Şenol Güneş ile bir futbolcu basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:45
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Yorum
/*/ volkan demirelde ısrar edersen sonun bu olur hoca.
- Zirveden çıkan karar operasyon
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Yorum
er ryan volkan demirel takımın apoletli paşası..garibanları ezin siz..
- Beşiktaş, İtalya yolcusu
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Yorum
Ertan Beşiktaşımıza bu maçta ve diğer maçlarda başarılar diliyorum Herkese saygılarımı sunuyorum.
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