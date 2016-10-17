 Beşiktaş, İtalya yolcusu – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    , İtalya yolcusu

    Beşiktaş, İtalya yolcusu

    Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. haftasında 19 Ekim Çarşamba günü 'ye konuk olacak , yarın İtalya'ya gidecek.

    Siyah-beyazlı takım, sponsoru Türk Hava Yolları tarafından renkleriyle giydirilmiş uçakla İtalya'ya hareket edecek. İtalya yolculuğu öncesinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uğurlama töreni yapılacak.

    Beşiktaş, karşılaşmasının son antrenmanını ise yarın akşam mücadelenin oynanacağı San Paolo Stadı'nda gerçekleştirecek. Antrenman öncesi teknik direktör Şenol Güneş ile bir futbolcu basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:45
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