 U-21’de de Kartal kazandı – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    U-21’de de Kartal kazandı

    U-21’de de Kartal kazandı
    İki takımın alt yapı takımları da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. , 2. devrede karşısında daha etkindi. Oğuzhan Aydoğan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Hamza Küçükköylü gole çevirdi. 1-0'la 3 puanı alan Beşiktaş liderliğe yükseldi.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:45
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