 ‘Türkiye’de Arda Turan’dan iyisi yok’ – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    ’de Arda Turan’dan iyisi yok’

    ‘Türkiye’de Arda Turan’dan iyisi yok’
    Kartal'ın hocası Şenol Güneş, Direktörü Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki krizle ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Arda'nın durumu teknik bir konu değildir. Türkiye'de şu an Arda'dan daha iyi bir futbolcu yok. Fatih hoca da en iyi hocalardan biri. Her şeyin kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Bu isimlerin yara almasından keyif duymamalıyız."
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:50
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