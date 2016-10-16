 Sert rakibi hak ederek yendik – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Sert rakibi hak ederek yendik

    Sert rakibi hak ederek yendik

    Şenol Güneş, hakemin Kayseri’nin sert oyununa prim tanıdığını söyledi. Deneyimli hoca “Tüm oyuncularım galibiyet için gayret gösterdi. 3 puan önemliydi” dedi.

    'ın hocası Şenol Güneş zorlu bir 90 dakikanın ardından 'u mağlup ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı "Her şey düşündüğümüz gibi oldu. Rakip biraz sert oynadı, hakem de buna izin verdi. Kayseri bizim oyunumuzu bozup çabuk çıkmak istiyordu. Zor bir maçı bu şekilde kazanmak sevindirici. Biz oyunun başından itibaren kazanmak için çıktık ve bunu başardık. Kazanmayı hak ettik" diye konuştu.

    'BİR GOLE İHTİYACI VAR'
    Şenol Güneş, gol atamadığı için eleştirilen Aboubakar ve etkili olamayan Talisca hakkında da görüş bildirdi. Başarılı teknik adam şunları söyledi: "Aboubakar'ın ilk golü atmaya ihtiyacı var. Bu maçta da çok çalıştı, gayretliydi. Ama Aboubakar da Talisca da bu tip dalgalanmalar yaşayacak. İkisi de genç ve yetenekli futbolcular. Eksikleri de var. Biraz daha çalışmayla takıma katkı yapacaklarını düşünüyorum" dedi.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:57
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