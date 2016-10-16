Sert rakibi hak ederek yendik
Şenol Güneş, hakemin Kayseri’nin sert oyununa prim tanıdığını söyledi. Deneyimli hoca “Tüm oyuncularım galibiyet için gayret gösterdi. 3 puan önemliydi” dedi.
'BİR GOLE İHTİYACI VAR'
Şenol Güneş, gol atamadığı için eleştirilen Aboubakar ve etkili olamayan Talisca hakkında da görüş bildirdi. Başarılı teknik adam şunları söyledi: "Aboubakar'ın ilk golü atmaya ihtiyacı var. Bu maçta da çok çalıştı, gayretliydi. Ama Aboubakar da Talisca da bu tip dalgalanmalar yaşayacak. İkisi de genç ve yetenekli futbolcular. Eksikleri de var. Biraz daha çalışmayla takıma katkı yapacaklarını düşünüyorum" dedi.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:57
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
Aslan ARTIK SABRIDEN VAZGEC,SELCUK DEFANS ÖNÜ DEGIL FORVETE YAKIN YADA KENARDA YEDEK, VE YASINDE TEK DEVRELIK OYNUYOR;SINANIDA HAZIRLA KÖTÜYDÜK
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
isminiz Hala utanmadan musleraya rakip ariyolar
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 15
Yorum
c.suat YİNE TAKIMINDA FORMA BULAMAYAN BİR OYUNCU VE MENECERİNİN SİZE GELSİN TEKLİFİ...HALA AKILLANMADIK MI?..OYNASA KENDİ TAKIMINDA OYNAR...
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