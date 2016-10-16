Penaltı isyanı
Levent Gülen’in eline çarpan ve Cenk’in, Mabiala tarafından düşürüldüğü pozisyonun penaltı olduğunu iddia eden oyuncular, Göçek’e isyan ettiler.
MABİALA, CENK'İ DÜŞÜRDÜ
Ayrıca karşılaşmanın ilk dakikalarında Cenk Tosun, Mabiala'nın müdahalesi sonucunda Kayserispor ceza alanı içinde yerde kaldı.Ancak hakem Hüseyin Göçek bu pozisyonda da 'devam' kararı verdi. Her iki pozisyonda da penaltıyı görmeyen hakem Hüseyin Göçek'e Beşiktaşlı oyuncular adeta isyan etti. İlk yarı bittiğinde de hakemin yanına giden oyuncular pozisyonları değerlendirdi.
GÖZÜNE TOZ KAÇMIŞTIR!
Kayserispor maçında verilmeyen bariz penaltılar Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı. Sosyal medyadan karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek'e tepki gösteren taraftarlar, twitter'da şu yorumları yaptı: Hakemin gözüne toz kaçmıştır, Hüseyin Göçek'ten Beşiktaş için penaltı bekliyorsanız çok işiniz var!
İLK DAKİKADA PENALTI OLMAZ MI ?
Beşiktaş taraftarı, Kayserispor maçında hakem Hüseyin Göçek'in yönetimini beğenmedi. Sosyal medyada, "İlk dakikada penaltı çalınmaz diye kural mı var?,Yeni kuralmı bu? Beşiktaş'a penaltı vermek yasak mı? Levent'in eline değen pozisyon bal gibi penaltı..."
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:48
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
Aslan ARTIK SABRIDEN VAZGEC,SELCUK DEFANS ÖNÜ DEGIL FORVETE YAKIN YADA KENARDA YEDEK, VE YASINDE TEK DEVRELIK OYNUYOR;SINANIDA HAZIRLA KÖTÜYDÜK
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
isminiz Hala utanmadan musleraya rakip ariyolar
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 15
Yorum
c.suat YİNE TAKIMINDA FORMA BULAMAYAN BİR OYUNCU VE MENECERİNİN SİZE GELSİN TEKLİFİ...HALA AKILLANMADIK MI?..OYNASA KENDİ TAKIMINDA OYNAR...
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