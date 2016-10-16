 Penaltı isyanı – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Penaltı isyanı

    Penaltı isyanı

    Levent Gülen’in eline çarpan ve Cenk’in, Mabiala tarafından düşürüldüğü pozisyonun penaltı olduğunu iddia eden oyuncular, Göçek’e isyan ettiler.

    'ın, ile oynadığı maçın 14. dakikasında hakem Hüseyin Göçek'in kararı oldukça tartışıldı. Siyah-beyazlı ekibin sağ kanattan gelişen atağında yapılan orta, ceza sahası içersinde Levent Gülen'in eline çarptı. Beşiktaşlı oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi ama hakem Hüseyin Göçek, 'devam' dedi. O anda sahada büyük bir isyan yaşandı.

    MABİALA, CENK'İ DÜŞÜRDÜ
    Ayrıca karşılaşmanın ilk dakikalarında Cenk Tosun, Mabiala'nın müdahalesi sonucunda Kayserispor ceza alanı içinde yerde kaldı.Ancak hakem Hüseyin Göçek bu pozisyonda da 'devam' kararı verdi. Her iki pozisyonda da penaltıyı görmeyen hakem Hüseyin Göçek'e Beşiktaşlı oyuncular adeta isyan etti. İlk yarı bittiğinde de hakemin yanına giden oyuncular pozisyonları değerlendirdi.

    GÖZÜNE TOZ KAÇMIŞTIR!
    Kayserispor maçında verilmeyen bariz penaltılar Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı. Sosyal medyadan karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek'e tepki gösteren taraftarlar, twitter'da şu yorumları yaptı: Hakemin gözüne toz kaçmıştır, Hüseyin Göçek'ten Beşiktaş için penaltı bekliyorsanız çok işiniz var!

    İLK DAKİKADA PENALTI OLMAZ MI ?
    Beşiktaş taraftarı, Kayserispor maçında hakem Hüseyin Göçek'in yönetimini beğenmedi. Sosyal medyada, "İlk dakikada penaltı çalınmaz diye kural mı var?,Yeni kuralmı bu? Beşiktaş'a penaltı vermek yasak mı? Levent'in eline değen pozisyon bal gibi penaltı..."
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:48
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