 Napoli mesaisi başladı – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    mesaisi başladı

    Napoli mesaisi başladı

    Toto Süper Lig'in 7. haftasında 'u 1-0 mağlup eden , ara vermeden 19 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın ekibiyle yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, basına kapalı gerçekleştirilen idmanda karşısında görev yapan oyuncuların yenilenmeye yönelik çalıştığı bildirildi.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda diğer oyuncuların istasyon koşuları, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması gerçekleştirdiği vurgulandı. Antrenmanın minik kale maç, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdiği kaydedildi.

    , karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 14:49
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