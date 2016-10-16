Napoli mesaisi başladı
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, ara vermeden 19 Ekim Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın Napoli ekibiyle yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda diğer oyuncuların istasyon koşuları, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması gerçekleştirdiği vurgulandı. Antrenmanın minik kale maç, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdiği kaydedildi.
Beşiktaş, Napoli karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 14:49
- Kenan Sofuoğlu şampiyon oldu!
Toplam 2
Yorum
Eko Supersport motor yarışlarının en önemsiz klasmanı.Bunda şampiyon olsa ne yazar şişirilmiş balondan farksız bir sporcu
- Fener sevindirdi
Toplam 1
Yorum
Perfect! Helal olsun be Fenerbahçem
- Kazanma zamanı
Toplam 8
Yorum
isminiz Stoch giderse işler zorlanır ve gitmesini istemem nolur gitmesine izin vermeyin bu arada Alanya'da çok rahat alırız inşallah
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