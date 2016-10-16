Napoli mesaisi başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, basına kapalı gerçekleştirilen idmanda Kayserispor karşısında görev yapan oyuncuların yenilenmeye yönelik çalıştığı bildirildi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda diğer oyuncuların istasyon koşuları, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması gerçekleştirdiği vurgulandı. Antrenmanın minik kale maç, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, Napoli karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.