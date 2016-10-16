 Napoli evinde yıkıldı: 1-3 – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    evinde yıkıldı: 1-3

    Napoli evinde yıkıldı: 1-3
    'ın Çarşamba günkü rakibi , Serie A'nın 8. haftasında evinde 'ya 3-1 yenildi. San Paolo'da oynanan maçta Roma'ya galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko (2) ve Salah kaydetti. Napoli'nin tek golü ise Koulibaly'den geldi. Ligde üst üste 2. mağlubiyetini alan Napoli, 14 puanda kaldı. Beşiktaş'ın bir diğer rakibi Dinamo Kiev ise, Chornomorets deplasmanında galibiyeti son dakika golüyle kaçırdı: 1-1.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:19
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