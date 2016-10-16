 Mabiala 90’da kızardı – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Mabiala 90’da kızardı

    Mabiala 90’da kızardı
    Kayserisporlu Larrys Mabiala 90. dakikada kızardı. Fransız stoper, Cenk Tosun'a yaptığı arkadan müdahale sonrası 2. sarı kartı görüp oyun dışı kaldı. Sarı-kırmızılı takımda geçen haftaki sınavında da Samba Sow kırmızı görmüştü.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:42
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