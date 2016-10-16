 Kutlu’dan rotasyon – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Kutlu’dan rotasyon

    Kutlu’dan rotasyon
    Kayseri'nin hocası Hakan Kutlu, geçen haftaya göre 3 oyuncu değişikliğiyle maça başladı. Kart cezalısı Sow'un yanı sıra Anıl ve Traore oynamadı. Yerlerine Ufuk, Mijailovic ve Umut Bulut forma giydi.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:49
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