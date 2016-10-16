Kartal zirveyi sever
Siyah-beyazlılar, Napoli maçı öncesi çıktığı son Süper Lig mücadelesini Ömer’in 67’de attığı golle kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yerleşti.
YEDEKLER COŞTURDU
Tecrübeli forvet Ömer, 67'inci dakikada savunmadan ileriye çıkan Andreas Beck'ten gelen topu şık bir vuruşla filelere gönderdi ve Kara Kartal'ı, Kayseri deplasmanında öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Beşiktaş, kazandığı altın değerinde üç puanla İstanbul'a lider olarak döndü ve Napoli karşılaşması öncesi büyük moral kazandı.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:20
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
Aslan ARTIK SABRIDEN VAZGEC,SELCUK DEFANS ÖNÜ DEGIL FORVETE YAKIN YADA KENARDA YEDEK, VE YASINDE TEK DEVRELIK OYNUYOR;SINANIDA HAZIRLA KÖTÜYDÜK
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
isminiz Hala utanmadan musleraya rakip ariyolar
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 15
Yorum
c.suat YİNE TAKIMINDA FORMA BULAMAYAN BİR OYUNCU VE MENECERİNİN SİZE GELSİN TEKLİFİ...HALA AKILLANMADIK MI?..OYNASA KENDİ TAKIMINDA OYNAR...
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