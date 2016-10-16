 Kartal zirveyi sever – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Kartal zirveyi sever

    Kartal zirveyi sever

    Siyah-beyazlılar, maçı öncesi çıktığı son Süper Lig mücadelesini Ömer’in 67’de attığı golle kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yerleşti.

    , Süper Lig'in 7'inci haftasında 'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Siyahbeyazlılar, zorlu deplasman maçına sakatlıkları nedeniyle Oğuzhan, Gökhan İnler, Olcay Şahan, Atınç ve Aras Özbiliz'den yoksun gitti. Teknik direktör Şenol Güneş de, dünkü mücadelede takımını ilk kez çift forvetle sahaya sürdü. Mücadelenin ilk yarısında rakip yarı sahada etkili bir oyun sergileyen, Cenk Tosun (2) ve Aboubakar ile net pozisyonlar bulan siyahbeyazlılar, fileleri havalandırmayı başaramadı. İlk yarıda evsahibi ekip Kayseri de, Deniz Türüç ve Welliton ile bulduğu iki pozisyonu değerlendiremedi. Kartal ikinci yarıya Aboubakar-Quaresma değişikliği ile maça başladı. Portekizli yıldızın girmesiyle rakip sahada etkili olmayan başlayan siyah-beyazlılar, 62'de Tolgay-Ömer değişikliğiyle daha da güçlendi.

    YEDEKLER COŞTURDU
    Tecrübeli forvet Ömer, 67'inci dakikada savunmadan ileriye çıkan Andreas Beck'ten gelen topu şık bir vuruşla filelere gönderdi ve Kara Kartal'ı, Kayseri deplasmanında öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Beşiktaş, kazandığı altın değerinde üç puanla İstanbul'a lider olarak döndü ve karşılaşması öncesi büyük moral kazandı.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:20
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