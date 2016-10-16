Kartal rakip tanımıyor
Beşiktaş Sompo Japan şova devam ediyor... İlk hafta TED’i 93-51’le geçen siyah-beyazlılar, dün de Muratbey Uşak’a 22 sayı fark attı.
UFUK SARICA'DAN MUTLUSU YOK
Beşiktaş Başantrenörü Ufuk Sarıca, ligin en değerli galibiyetini aldıklarını söyleyerek, "İlk iç saha maçı olması bakımından önemli. Maçtan önce konuştuklarımızı çok iyi uyguladık ve istediğimiz sonucu aldık" dedi.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:35
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
Aslan ARTIK SABRIDEN VAZGEC,SELCUK DEFANS ÖNÜ DEGIL FORVETE YAKIN YADA KENARDA YEDEK, VE YASINDE TEK DEVRELIK OYNUYOR;SINANIDA HAZIRLA KÖTÜYDÜK
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
isminiz Hala utanmadan musleraya rakip ariyolar
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 15
Yorum
c.suat YİNE TAKIMINDA FORMA BULAMAYAN BİR OYUNCU VE MENECERİNİN SİZE GELSİN TEKLİFİ...HALA AKILLANMADIK MI?..OYNASA KENDİ TAKIMINDA OYNAR...
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