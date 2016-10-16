 Kartal rakip tanımıyor – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Kartal rakip tanımıyor

    Kartal rakip tanımıyor

    Sompo Japan şova devam ediyor... İlk hafta TED’i 93-51’le geçen siyah-beyazlılar, dün de Muratbey Uşak’a 22 sayı fark attı.

    Basketbol Ligi'nde Beşiktaş fark yaratmaya devam ediyor. Akatlar'da sezonun ilk maçına çıkan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta F.Bahçe'yi deviren Uşak'a şans tanımadı. Baştan sona rakibine karşı üstün olan Kartal, salondan 87-65'lik galibiyetle ayrıldı. Günün diğer sonuçları: G.Antep-: 73-75 (uzatmada), Trabzon-Yeşilgiresun: 85-89 (uzatmada).

    UFUK SARICA'DAN MUTLUSU YOK
    Başantrenörü Ufuk Sarıca, ligin en değerli galibiyetini aldıklarını söyleyerek, "İlk iç saha maçı olması bakımından önemli. Maçtan önce konuştuklarımızı çok iyi uyguladık ve istediğimiz sonucu aldık" dedi.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:35
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