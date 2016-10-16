"İstanbul'dan ayrılmak istemiyorum"
Beşiktaş’ta forma giyen Alman futbolcu Andreas Beck, takımında mutlu olduğunu ve İstanbul'dan ayrılmak istemediğini söyledi.
Darbe girişimi sırasında yaşadıklarına da değinen 29 yaşındaki Beck, "Boğaziçi Köprüsü'ne uzak olmayan bir yerde kalıyorum. Askerler kapatmadan bir saat önce köprüden geçtim. Evimizden köprüde neler yaşandığını görebiliyorduk. Evimizin üzerinden geçen jetlerin sesini duyabiliyordum. Eşim ve ben bu anlara şahit olduk. O sırada kendinizi kötü hissediyorsunuz ancak ertesi gün söz konusu köprüden geçerek yeniden antrenmana gittim. Hiçbir şey olmamış gibiydi." değerlendirmesinde bulundu.
Siyah-beyazlı takımda geçen yıl çok iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Beck, "Burada sadece siyah ve beyaz var. Futbol çılgını bu ülkede taraftarlar her maçın kazanılmasını bekliyor. Bunun dışında hiçbir şey kabul edilmiyor." yorumunu yaptı.
Beşiktaş'a uluslararası alanda oynamak ve şampiyonluklar kazanmak için geldiğini ifade eden Alman oyuncu, "Geçen sene şampiyon olduk ve şimdi yeni stadımızda Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkıyoruz. Bu harika bir şey." şeklinde görüş bildirdi.
Soy isminin Türkçe telaffuzunun savunma futbolcusu anlamına geldiğini hatırlatan Beck, "Bunu ilk başta bilmiyordum. Antrenmanda neden herkes benim ismimi söylüyor diye şaşırıyordum. Yaz aylarında yoğun bir Türkçe kursu aldım. Bu altın değerindeydi. Öğrenmeye devam ediyorum. Hedefim en yakın zamanda Türkçe röportaj vermek." ifadelerini kullandı.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 14:40
- Kenan Sofuoğlu şampiyon oldu!
Toplam 2
Yorum
Eko Supersport motor yarışlarının en önemsiz klasmanı.Bunda şampiyon olsa ne yazar şişirilmiş balondan farksız bir sporcu
- Fener sevindirdi
Toplam 1
Yorum
Perfect! Helal olsun be Fenerbahçem
- Kazanma zamanı
Toplam 8
Yorum
isminiz Stoch giderse işler zorlanır ve gitmesini istemem nolur gitmesine izin vermeyin bu arada Alanya'da çok rahat alırız inşallah
"İstanbul'dan ayrılmak istemiyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.