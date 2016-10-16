Beck, Almanya'nın Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, terör saldırıları ve darbe girişimine rağmen kendisini Türkiye 'de güvende hissedip hissetmediğine ilişkin bir soruya karşılık, "Saldırılar sadece İstanbul'da değil, Avrupa'da hemen hemen her yerde var. Maalesef hiçbir yerde temel güvenlik konusunda garanti yok. İstanbul'da kendimizi çok güvende hissediyoruz. Bu da buradaki insanlardan kaynaklanıyor. Takımımda mutluyum ve İstanbul'dan ayrılmak istemiyorum." cevabını verdi.

Darbe girişimi sırasında yaşadıklarına da değinen 29 yaşındaki Beck, "Boğaziçi Köprüsü'ne uzak olmayan bir yerde kalıyorum. Askerler kapatmadan bir saat önce köprüden geçtim. Evimizden köprüde neler yaşandığını görebiliyorduk. Evimizin üzerinden geçen jetlerin sesini duyabiliyordum. Eşim ve ben bu anlara şahit olduk. O sırada kendinizi kötü hissediyorsunuz ancak ertesi gün söz konusu köprüden geçerek yeniden antrenmana gittim. Hiçbir şey olmamış gibiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı takımda geçen yıl çok iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Beck, "Burada sadece siyah ve beyaz var. Futbol çılgını bu ülkede taraftarlar her maçın kazanılmasını bekliyor. Bunun dışında hiçbir şey kabul edilmiyor." yorumunu yaptı.

Beşiktaş'a uluslararası alanda oynamak ve şampiyonluklar kazanmak için geldiğini ifade eden Alman oyuncu, "Geçen sene şampiyon olduk ve şimdi yeni stadımızda Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkıyoruz. Bu harika bir şey." şeklinde görüş bildirdi.

Soy isminin Türkçe telaffuzunun savunma futbolcusu anlamına geldiğini hatırlatan Beck, "Bunu ilk başta bilmiyordum. Antrenmanda neden herkes benim ismimi söylüyor diye şaşırıyordum. Yaz aylarında yoğun bir Türkçe kursu aldım. Bu altın değerindeydi. Öğrenmeye devam ediyorum. Hedefim en yakın zamanda Türkçe röportaj vermek." ifadelerini kullandı.