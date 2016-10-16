 Güneş dizilişe takılmadı – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Güneş dizilişe takılmadı

    Güneş dizilişe takılmadı
    uzun süre sonra meşhur 4-2-3-1 dizilişini bozdu. Sahaya 4-1-3-2 formatıyla çıktı. Maç öncesi sistemle ilgili soruya teknik direktör Şenol Güneş "Diziliş önemli değil, oyuncularımın hamlelerini sahaya yansıtmaları önemli" yanıtını verdi.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:04
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