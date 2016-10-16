 ''Gol atacağımı hissettim'' – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    ''Gol atacağımı hissettim''

    ''Gol atacağımı hissettim''

    maçının kahramanı Ömer Şişmanoğlu, takım olarak iyi savaştıklarını ve galibiyete ulaştıklarını söyledi.

    Attığı golle ilgili, "Sabah uyandığımda gol atacağıma dair bir his vardı. Arka direğe gittim. Top bana geldi ve golü attım" diyen tecrübeli futbolcu şöyle devam etti: "Takım olarak iyi savaştığımız için 3 puanı aldık. Taraftarımıza armağan olsun. Nerede oynanacağına hoca karar veriyor. Sonradan girsek de ilk 11 oynasak da üzerimize düşen görevi yapıyoruz."

    4 ŞUTTA 2 GOL BULDU
    Bu sezon Süper Lig'de 4 maçta forma giyen Ömer Şişmanoğlu, kaleye toplam 4 şut çekerken 2 isabet sağladı ve bu 2 şutu da gol oldu. adına diğer golcülerden Cenk Tosun 12 isabetli şutta 5 gol buldu. Buna karşılık maçlarda kaçırdığı gollerle tepki çeken Vincent Aboubakar bu sezon toplam 7 şut çekti, 2 kez kaleyi bulabildi ancak henüz gol kaydedemedi.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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