''Gol atacağımı hissettim''
Kayserispor maçının kahramanı Ömer Şişmanoğlu, takım olarak iyi savaştıklarını ve galibiyete ulaştıklarını söyledi.
4 ŞUTTA 2 GOL BULDU
Bu sezon Süper Lig'de 4 maçta forma giyen Ömer Şişmanoğlu, kaleye toplam 4 şut çekerken 2 isabet sağladı ve bu 2 şutu da gol oldu. Beşiktaş adına diğer golcülerden Cenk Tosun 12 isabetli şutta 5 gol buldu. Buna karşılık maçlarda kaçırdığı gollerle tepki çeken Vincent Aboubakar bu sezon toplam 7 şut çekti, 2 kez kaleyi bulabildi ancak henüz gol kaydedemedi.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:00
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
Aslan ARTIK SABRIDEN VAZGEC,SELCUK DEFANS ÖNÜ DEGIL FORVETE YAKIN YADA KENARDA YEDEK, VE YASINDE TEK DEVRELIK OYNUYOR;SINANIDA HAZIRLA KÖTÜYDÜK
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
isminiz Hala utanmadan musleraya rakip ariyolar
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 15
Yorum
c.suat YİNE TAKIMINDA FORMA BULAMAYAN BİR OYUNCU VE MENECERİNİN SİZE GELSİN TEKLİFİ...HALA AKILLANMADIK MI?..OYNASA KENDİ TAKIMINDA OYNAR...
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