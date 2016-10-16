 Gençler bugün Arena’da – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Gençler bugün Arena’da

    Gençler bugün Arena’da
    Efendi tişörtlerinin tanıtımını bugün 'ın genç oyuncuları yapacak. Utku Yuvakuran, Oğuzhan Aydoğdu, Muhammet Durmuş, Hamza Küçükköylü, Eslem Öztürk, Fatih Aksoy ve Sedat Şahintürk kulübün bu seneki yeni sloganı olan Efendi tişörtünü giyip Vodafone Arena'daki Kartal Yuvası'nda imza dağıtacak.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:37
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