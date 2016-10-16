 Forveti ikiledi – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Forveti ikiledi

    Forveti ikiledi
    'ın hocası Şenol Güneş, kanatlı oyun sistemini merkeze kaydırınca hücumda değişik bir prensip belirledi. Genelde tek forvet oynatmayı seven deneyimli hoca dün Kayseri'de Cenk ve Aboubakar'ı birlikte kullandı.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:53
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