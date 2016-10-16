 Fabricio duvar ördü – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Fabricio duvar ördü

    Fabricio duvar ördü

    28 yaşındaki İspanyol file bekçisi, oynadığı 3 deplasmanda maçında kalesini gole kapatırken; dün akşam da kritik kurtarışlara imza attı.

    Sezon başında bedelsiz olarak 'a gelen ve geldiğinde kafalarda soru işareti bırakan kaleci Fabricio, gösterdiği performansla taraftarların göz bebeği haline geldi. Tolga Zengin'den eldivenleri alan Fabri, her maç üzerine koyarak ortaya koyduğu performansı alkış aldı. Son iki maçta kalesini gole kapatan İspanyol eldiven, oynadığı 3 deplasman karşılaşmasında da gol yemedi. Sırası ile Akhisar, Rize ve Kayseri deplasmanlarına çıkan Fabricio, bu üç deplasman maçında da kalesini gole kapatmayı başardı. 28 yaşındaki file bekçisi, dün akşam da Kayseri'de yaptığı kritik kurtarışlarla da ön plana çıktı.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:32
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