 Efendiler hep birlikte – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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HEPSİ
    16 Ekim 2016, Pazar
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    Efendiler hep birlikte

    Efendiler hep birlikte
    'ın geçen hafta satışa çıkarıp satış rekorları kırdığı 'Efendi Beşiktaş' yazılı tişörtler dün futbolcuların da üzerindeydi. Karşılaşma öncesi ısınmaya bu tişörtlerle çıkan siyah-beyazlı futbolcular, bir araya gelip fotoğraf da çektirdiler. Bu kare Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:36
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