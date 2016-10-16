 Deplasman canavarı – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Deplasman canavarı

    Deplasman canavarı

    , Süper Lig’in son üç sezonunda deplasmanda oynadığı 38 maçta 26 galibiyet aldı. %68’lik oran yakalayan Kartal, 2.18 puan ortalaması tutturdu.

    Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Kara Kartal, son üç sezonda deplasmanda oynadığı 38 maçta 26 kez (%68 kazanma oranı) kazandı. bu sezon 3 deplasman maçında 2 kez kazanırken; geçen sezon 17 deplasman maçında 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi almış ve 36 puan toplamıştı. Beşiktaş önceki sezon ise 12 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi ile bu kez 37 puan toplamıştı. Beşiktaş böylece son üç sezonda deplasmanda oynadığı 38 maçta 83 puan topladı ve 2.18 puan ortalamasına ulaştı.

    5 MAÇTA 5 GALİBİYET
    Bu arada Beşiktaş Süper Lig'de ile oynadığı son beş maçta beş galibiyet aldı. Dün deplasmanda 1-0, geçen sezon deplasmanda 2-1, sahasında 4-0 kazanan Beşiktaş takımı 2013-14 sezonunda deplasmanda 3-0 ve sahasında 2-1 galip gelmişti. İki takım arasında lig tarihi boyunca oynanan 41 maçta 24 kez Beşiktaş, 11 kez Kayserispor kazandı 6 maç berabere bitti.

    KULÜBEDEN ÇIKIP KULÜBEYE KOŞTULAR
    Beşiktaş'ın sonradan oyuna giren iki futbolcusu Quaresma ve Ömer, maça kulübede başladı. İkili; Ömer'in gol sonrası da hemen yedek kulübesine koşup sevinçlerini paylaştılar.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:23
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