Deplasman canavarı
Beşiktaş, Süper Lig’in son üç sezonunda deplasmanda oynadığı 38 maçta 26 galibiyet aldı. %68’lik oran yakalayan Kartal, 2.18 puan ortalaması tutturdu.
5 MAÇTA 5 GALİBİYET
Bu arada Beşiktaş Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı son beş maçta beş galibiyet aldı. Dün deplasmanda 1-0, geçen sezon deplasmanda 2-1, sahasında 4-0 kazanan Beşiktaş takımı 2013-14 sezonunda deplasmanda 3-0 ve sahasında 2-1 galip gelmişti. İki takım arasında lig tarihi boyunca oynanan 41 maçta 24 kez Beşiktaş, 11 kez Kayserispor kazandı 6 maç berabere bitti.
KULÜBEDEN ÇIKIP KULÜBEYE KOŞTULAR
Beşiktaş'ın sonradan oyuna giren iki futbolcusu Quaresma ve Ömer, maça kulübede başladı. İkili; Ömer'in gol sonrası da hemen yedek kulübesine koşup sevinçlerini paylaştılar.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:23
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
Aslan ARTIK SABRIDEN VAZGEC,SELCUK DEFANS ÖNÜ DEGIL FORVETE YAKIN YADA KENARDA YEDEK, VE YASINDE TEK DEVRELIK OYNUYOR;SINANIDA HAZIRLA KÖTÜYDÜK
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
isminiz Hala utanmadan musleraya rakip ariyolar
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 15
Yorum
c.suat YİNE TAKIMINDA FORMA BULAMAYAN BİR OYUNCU VE MENECERİNİN SİZE GELSİN TEKLİFİ...HALA AKILLANMADIK MI?..OYNASA KENDİ TAKIMINDA OYNAR...
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