 Çizme’den Caceres iddiası – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Çizme’den Caceres iddiası

    Çizme’den Caceres iddiası
    İtalyan basını bonservisi elinde bulunan Martin Caceres'in 'a transfer olacağını yazdı. Kartal'ın ocak ayında Uruguaylı stoperi kadrosuna katacağı belirtildi. Caceres sık sakatlandığı için transferinden son anda vazgeçilmişti.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:33
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