 Cenk-Caner elele selamladı – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Cenk-Caner elele selamladı

    Cenk-Caner elele selamladı
    Hafta arası idmanda kapışan Caner Erkin-Cenk Tosun ikilisi akşamına barışmıştı. Yine de tribünleri dünkü Kayseri maçı öncesi Cenk ve Caner'i elele çağırıldı. İki futbolcu da elele giderek tribünleri selamladı. Cenk ve Caner maç içinde kısa süren bir pas tartışması yaşadı.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:30
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