Bobo-Holosko coştu bi kere

Kartal'ın eski yıldızları Avustralya Ligi'nde döktürüyor. Sydney adına geçen hafta toplam 3 gol, 2 asist yapan ikili 4-0'lık Mariners galibiyetinin de baş mimarı oldular. Holosko 1'i penaltıdan olmak üzere ağları 2 kez sarstı. Bobo da boş geçmedi.