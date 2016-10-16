 Bobo-Holosko coştu bi kere – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Bobo-Holosko coştu bi kere

    Bobo-Holosko coştu bi kere
    Kartal'ın eski yıldızları Avustralya Ligi'nde döktürüyor. Sydney adına geçen hafta toplam 3 gol, 2 asist yapan ikili 4-0'lık Mariners galibiyetinin de baş mimarı oldular. Holosko 1'i penaltıdan olmak üzere ağları 2 kez sarstı. Bobo da boş geçmedi.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:02
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