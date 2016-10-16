 Beşiktaş'a özel uçak – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    'a özel uçak

    Beşiktaş'a özel uçak

    'ı İtalya'ya götürecek uçak özel olarak hazırlanıyor

    'ın 19 Ekim'de deplasmanda 'yle oynayacağı karşılaşma için Anadolu Jet özel olarak logolu uçak hazırlıyor. Tüm bakımları yapılan uçakta dav Beşiktaş logosu yer alıyor. Beşiktaşlı kafilesini taşıyacak bu açıkta yönetime yakın kongre üyeleri de yer alacak.

    Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde; ve Dinamo Kiev maçlarından 1'er puan çıkarmıştı.Siyah-Beyazlı takım 19 Ekim'deki maçtan galibiyetle veya en azından bir puanla ayrılırsa ilk iki yolunda büyük bir avantaj sağlayacak.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:18
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