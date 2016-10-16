Beşiktaş taraftarı yalnız bırakmadı
Beşiktaşlı taraftarlar, Kayserispor deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadılar.
HALİSDEMİR UNUTULMADI
Beşiktaşlı taraftarlar, 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Ömer Halisdemir'i de unutmadı. Mücadeleyi izlemeye giden Konya Beşiktaşılar Derneği üyeleri, maç öncesi statta "Son emir, Ömer Halisdemir" pankartı açtı. Beşiktaşlıların bu davranışı, büyük beğeni ve saygı topladı.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:35
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
Aslan ARTIK SABRIDEN VAZGEC,SELCUK DEFANS ÖNÜ DEGIL FORVETE YAKIN YADA KENARDA YEDEK, VE YASINDE TEK DEVRELIK OYNUYOR;SINANIDA HAZIRLA KÖTÜYDÜK
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
isminiz Hala utanmadan musleraya rakip ariyolar
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 15
Yorum
c.suat YİNE TAKIMINDA FORMA BULAMAYAN BİR OYUNCU VE MENECERİNİN SİZE GELSİN TEKLİFİ...HALA AKILLANMADIK MI?..OYNASA KENDİ TAKIMINDA OYNAR...
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