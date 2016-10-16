 Beşiktaş taraftarı yalnız bırakmadı – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    taraftarı yalnız bırakmadı

    Beşiktaş taraftarı yalnız bırakmadı

    Beşiktaşlı taraftarlar, deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadılar.

    Yaklaşık 33 bin seyirci kapasiteli BB Kadir Has Stadı'nda kendilerine ayrılan misafir tribününü tamamen dolduran siyah-beyazlılar, 90 dakika boyunca Kartal'a tam destek verdiler. tribünlerindeki boşluklar ise dikkati çekti. Stadın büyük bölümünde boşluklar göze çarptı. Bunu nedeni olarak maçın biletlerinin yüksek fiyattan satılması gösterildi. Biletleri 100 ve 200 TL'den satışa sunulmuştu.

    HALİSDEMİR UNUTULMADI
    Beşiktaşlı taraftarlar, 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Ömer Halisdemir'i de unutmadı. Mücadeleyi izlemeye giden Konya Beşiktaşılar Derneği üyeleri, maç öncesi statta "Son emir, Ömer Halisdemir" pankartı açtı. Beşiktaşlıların bu davranışı, büyük beğeni ve saygı topladı.

    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:35
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