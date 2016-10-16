 Andreas Beck’ten ikinci asist – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Andreas Beck’ten ikinci asist

    Andreas Beck’ten ikinci asist
    Ömer Şişmanoğlu kadar Andreas Beck de deplasmanında alınan 3 puanda önemli rol üstlendi. Ömer Şişmanoğlu'nu golle buluşturan Alman oyuncu, bu sezon oynadığı 4 karşılaşmada ikinci asistini yapmış oldu. Andreas Beck geçen sezon Toto Süper Lig'de 32 lig maçına çıkarken sadece bir asist yaparak skora fazla etki etmeyi başaramamıştı.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:19
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