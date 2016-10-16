 Alemin kralı Ömer Şişmanoğlu – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Alemin kralı Ömer Şişmanoğlu

    Alemin kralı Ömer Şişmanoğlu
    'ı ipten alan Ömer Şişmanoğlu bu sezon Beşiktaş formasıyla ikinci golünü ağlara bırakırken taraftarlardan da büyük övgü aldı. İşte siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyada yazdığı mesajlardan bazıları:

    Alemin kralı Ömer Şişmanoğlu.
    Milli takıma santrfor bulamayanlara önerilir: Ömer Şişmanoğlu.
    Ömer Şişmanoğlu > Aboubakar : Çok net!
    Ömer Şişmanoğlu Bey diyeceksiniz!
    100 tane abuBakar 1 tane Ömer etmez.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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