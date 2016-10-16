 Aboubakar çıldırttı – Fotomaç – 16 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Aboubakar çıldırttı

    Aboubakar çıldırttı

    ’ın Mario Gomez’in yerine aldığı Aboubakar yine saç-baş yoldurdu. Kamerunlu futbolcu 2. yarı yerini Quaresma’ya bıraktı.

    Kartal'ın Mario Gomez gidince renklerine bağladığı Vincent Aboubakar'ın gol orucu sürüyor. 24 yaşındaki forvet Kayseri karşısında kötü günündeydi. 34'te Caner'in ortasında Cenk kafayı vurdu. Muammer'in çeldiği top Aboubakar'ın önünde kaldı. Kamerunlu 2 metreden kaleciyi nişanladı. Devrede oyundan alındı, yerine Quaresma girdi. Taraftarlar "Amokachi futbola geri dön, bitsin bu eziyetimiz" isyanında bulundu. Aboubakar tek golünü hazırlık maçında Gaziantep'e atmıştı.

    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aboubakar çıldırttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.