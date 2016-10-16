 5 dakikada Beşiktaş – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    5 dakikada

    5 dakikada Beşiktaş

    Aboubakar’ın pozisyonları cömertçe harcadığı maça 62. dakikada dahil olan Şişmanoğlu 5 dakika sonra golü buldu ve maçı öncesi puan kaybına izin vermedi.

    Çaykur Rize'den sonra Kayseri'ye konuk olan , Kadir Has Stadı'ndan da 3 puan çıkarmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba günü oynanacak Napoli karşılaşması öncesinde Kayserispor ile karşılaşırken maçın ilk yarısına Aboubakar başta Talisca ve Cenk Tosun'la kaçan goller damga vurdu. İkinci yarıda teknik direktör Şenol Güneş'in oyuncu ve sistem değişikliği sonuç verdi. 63. dakikada Tolgay Arslan'ın yerine dahil olan Ömer Şişmanoğlu, Kartal'ı galibiyete taşıyan golü kaydetti.

    Caner'in sağdan kullandığı köşe atışında top savunmadan dönerek sağ açıktaki Beck'in önüne düştü. Beck'in altı pasın dışında pas-şut karışımı vuruşu Ömer Şişmanoğlu'na giderken, siyah-beyazlı futbolcu düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılan Siyah-beyazlılar, Napoli ile deplasmanda oynayacakları zorlu karşılaşma öncesi moral buldu.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:24
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