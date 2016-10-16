5 dakikada Beşiktaş
Aboubakar’ın pozisyonları cömertçe harcadığı maça 62. dakikada dahil olan Şişmanoğlu 5 dakika sonra golü buldu ve Napoli maçı öncesi puan kaybına izin vermedi.
Caner'in sağdan kullandığı köşe atışında top savunmadan dönerek sağ açıktaki Beck'in önüne düştü. Beck'in altı pasın dışında pas-şut karışımı vuruşu Ömer Şişmanoğlu'na giderken, siyah-beyazlı futbolcu düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılan Siyah-beyazlılar, Napoli ile deplasmanda oynayacakları zorlu karşılaşma öncesi moral buldu.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:24
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
Aslan ARTIK SABRIDEN VAZGEC,SELCUK DEFANS ÖNÜ DEGIL FORVETE YAKIN YADA KENARDA YEDEK, VE YASINDE TEK DEVRELIK OYNUYOR;SINANIDA HAZIRLA KÖTÜYDÜK
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
isminiz Hala utanmadan musleraya rakip ariyolar
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 15
Yorum
c.suat YİNE TAKIMINDA FORMA BULAMAYAN BİR OYUNCU VE MENECERİNİN SİZE GELSİN TEKLİFİ...HALA AKILLANMADIK MI?..OYNASA KENDİ TAKIMINDA OYNAR...
5 dakikada Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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