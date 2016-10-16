 33’lük Atiba ‘dalya’ dedi – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    33’lük Atiba ‘dalya’ dedi

    33’lük Atiba ‘dalya’ dedi
    'ın orta sahasındaki dinamosu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı formayla 100. maçına çıktı. Kanadalı futbolcu karşılaşma sonunda "Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte 100. kez oynadığım için çok mutluyum. Kazanmak da keyifliydi" dedi. 33 yaşındaki yıldız 54 maç sonra sarı kart gördü.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:47
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