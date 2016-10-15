Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maç fazlasıyla liderliğe oturan Kartal, Medipol Başakşehir'in Atiker Konyaspor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

İlk yarıda istediği oyunu sahaya yansıtamayan siyah-beyazlılar, kanatlardan etkili ataklar gerçekleştiremedi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

GÜNEŞ 45 DAKİKA DAYANABİLDİ

Yine farklı bir 11 ortaya çıkaran Şenol Güneş, Kayserispor karşısında Cenk Tosun ile Aboubakar'ı beraber oynattı. İlk yarıda bekleneni veremeyen Aboubakar, yerini ikinci yarıda Quaresma'ya bıraktı.

Tecrübeli teknik direktör, ligin 6. haftasında deplasmanda 1-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görev verdiği Ömer Şişmanoğlu ile Olcay Şahan'ın yerine Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca'yı görevlendirdi.

Savunmayı değiştirmeyen Güneş, ön liberoda Atiba Hutchinson'ı oynatırken, orta saha kurgusunu Necip Uysal, Talisca ve Tolgay Arslan'dan oluşturdu.

YEDEK ANAHTAR ÖMER

İkinci yarıda daha etkili olan Beşiktaş aradığı golü 67'de Ömer Şişmanoğlu'yla buldu. 63. dakikada Tolgay Arslan'ın yerine oyuna dahil olan Ömer, ceza sahasının hemen dışında Nakoulma'dan topu kapan Beck'in pasında arka direkte boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:1-0.



MABIALA KIZARDI

90+2'de Necip Uysal'a yaptığı sert müdahale sonrası Mabiala ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı ve takımını uzatma bölümde 10 kişi bıraktı.

ATİBA HUTCHİNSON, 100. MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, Kayserispor karşılaşmasıyla siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.

Ligde daha önce 99 maç yapan Hutchinson, 5 de gol kaydetmişti.

KAYSERİSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise ligde bundan önce oynadıkları Kasımpaşa maçına göre Beşiktaş karşısında ilk 11'de üç değişikliğe gitti.

Kutlu, kart cezalısı orta saha oyuncusu Samba Sow'un yanı sıra Anıl Karaer ve Traore'nin yerine ilk 11'de Ufuk Budak, Srdan Mijailovic ve Umut Bulut'a şans verdi.

Genç teknik adam, Vedat Karakuş, Erkam Reşmen, Anıl Karaer, Umut Sönmez, Murat Duruer, Traore ve Mert Ilıman'ı da 18 kişilik kadroya aldı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan maça futbolseverler fazla ilgi göstermedi.

Yaklaşık 33 bin seyirci kapasiteli Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda boşluklar göze çarptı.

Beşiktaşlı taraftarlar, kendilerine ayrılan misafir tribünü büyük oranda doldururken, Kayserispor tribünlerindeki boşluklar dikkati çekti.

Karşılaşmanın biletleri 100 ve 200 liradan satışa sunulmuştu.