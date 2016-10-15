 Welliton’a özel önlem – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Welliton’a özel önlem

    Welliton’a özel önlem
    'un Brezilyalı golcüsü Welliton sezona iyi girdi. İlk 6 hafta sonunda 5 gole ulaşan ve en golcü 4 oyuncudan biri olan Welliton, bu sezon tüm gollerini maçların ilk yarısında attı. Teknik direktör Güneş, sambacı için özellikle Tosic-Marcelo ikilisini uyardı.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:55
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