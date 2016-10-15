 Tosun Paşa’nın müthiş katkısı – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Tosun Paşa’nın müthiş katkısı

    Tosun Paşa’nın müthiş katkısı
    Süper Lig'in ilk 6 haftası sonunda gole en çok katkı yapan isim Beşiktaşlı Cenk Tosun oldu. Cenk oynadığı 6 lig maçında takımı adına 5 gol kaydederken, 2 golün de pasını verdi. Cenk geçen sezon aynı periyotta 4 gol atıp, 1 de asist yaparken; 34 haftalık sezonun tamamında ise 8 gol, 3 asist yapmıştı. 'ta Cenk'in ardından ligde 2'şer golle Oğuzhan ve Olcay, takımlarının en skorer isimleri durumunda.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:47
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