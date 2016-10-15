 Sosa’nın yerine oyuncu aranıyor – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Sosa’nın yerine oyuncu aranıyor

    Sosa’nın yerine oyuncu aranıyor
    'tan ayrılarak 'ın yolunu tutan Jose Sosa için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Sosa'nın alınması için ısrarcı olan Montella'nın, Arjantinli oyuncunun yerine transfer istediği bildirildi. Montella'nın isteğiyle 'dan Leandro Paredes (22) ve 'dan Milan Badelj'e (27) teklif gittiği belirtildi.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:32
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