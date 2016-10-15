 Şenol Güneş mutlu – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Şenol Güneş mutlu

    Şenol Güneş mutlu

    Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0'lık galibiyeti sonrası, “Bizim için iyi bir skor oldu” dedi.

    Toto Süper Lig'in 7. haftasında , deplasmanda karşılaştığı 'u Ömer'in attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Güneş, "Zor bir rakip olduğunu biliyorduk. Zor bir maç bizi bekliyordu. Taraftarın desteği ile coşkulu oynadılar. Oyun olarak kazanmayı hak etti. Üstünlüğümüz ile geçen bir maçtı. Bizim için iyi bir skor oldu. Eksikliklerimizi gidereceğiz. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:05
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