 Napoli’den 13 maç 47 gol – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    ’den 13 maç 47 gol

    Napoli’den 13 maç 47 gol
    'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaşacağı İtalyan ekibi , evinde oynadığı maçlarda tam anlamıyla şov yapıyor. Evinde çıktığı son 13 karşılaşmayı kazanan Napoli, bu maçlarda tam 47 gol atma başarısı gösterdi, buna karşılık kalesinde ise sadece 8 gol gördü. 19 Ekim Çarşamba akşamı Napoli deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, evinde rakiplerine şans tanımayan rakibini mağlup ederek hem seriyi bitirmek, hem de grupta büyük bir avantaj yakalamak istiyor.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:34
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