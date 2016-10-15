 Kartal’ın rakibi Zaporzhye – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Kartal’ın rakibi Zaporzhye

    Kartal’ın rakibi Zaporzhye
    Mogaz Hentbol Takımı, bugün Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir sınava çıkacak. Siyah-beyazlılar grubun 4. maçında Ukrayna'nın HC Motor Zaporozhye takımıyla karşılaşacak. Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:46
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