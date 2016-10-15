 Kartal zirveye uçmak istiyor – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Kartal zirveye uçmak istiyor

    Kartal zirveye uçmak istiyor

    Bugün 17.00’de ’a konuk olacak siyah-beyazlılar, deplasmanda kazanarak maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

    , Toto Süper Lig'in 7. haftasında bugün Kayserispor'a konuk oluyor. Kayseri Kadir Has Stadı'nda bugün saat 17.00'de oynanacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. İlk 6 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan toplayan ve ligde 2. sırada bulunan siyah-beyazlıların hedefi; Kayseri'de galip gelerek hem maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde 19 Ekim Çarşamba günü oynayacağı Napoli karşılaşması öncesi moral depolamak.

    ATİBA 'DALYA' DİYECEK
    Bu arada siyah-beyazlıların Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, deplasmanında Süper Lig'deki 100. resmi maçına çıkacak ve dalya diyecek. 3 sezon önce transfer edilen Atiba, 99 lig maçının 95'ine ilk 11'de başladı ve 5 gol attı. Kanadalı oyuncu, kupa ve Avrupa maçları da dahil edildiğinde Beşiktaş formasını toplamda 127 resmi maçta giyerek takımın değişmez oyuncusu oldu.

    ABOUBAKAR SİFTAH PEŞİNDE
    Beşiktaş'a transfer olduktan sonra resmi karşılaşmalarda henüz golle tanışamayan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, Kayserispor karşısında ilk golünü atmaya çalışacak. Spor Toto Süper Lig'de 4, Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez forma giyen forvet oyuncusu, henüz takımına gol yollarında katkıda bulunamadı. Cenk Tosun ise ikinci yarıda şans bulacak.

    BEŞİKTAŞ 5 EKSİKLE GİTTİ
    Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına 5 eksikle gitti. Siyah-beyazlılarda Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Gökhan İnler, Atınç Nukan ve Aras Özbiliz kadroya alınmadı. Başakşehir ile oynanan hazırlık maçında tedbir amaçlı erken oyundan alınan Adriano ile Atiba ise kafilede yer aldı.

    41.RANDEVU
    Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de bugün 41. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın galibiyetlerde 23-11, gol sayısında da 62-39 üstünlüğü bulunuyor. Siyahbeyazlılar rakibiyle deplasmanda oynadığı maçlarda ise zorlanıyor. Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında 2 farklı üstünlüğü bulunuyor. Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 7 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyahbeyazlılar deplasmanda 19 gol attı, kalesinde ise 25 gol gördü.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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