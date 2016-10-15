Kartal zirveye uçmak istiyor
Bugün 17.00’de Kayserispor’a konuk olacak siyah-beyazlılar, deplasmanda kazanarak maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.
ATİBA 'DALYA' DİYECEK
Bu arada siyah-beyazlıların Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, Kayserispor deplasmanında Süper Lig'deki 100. resmi maçına çıkacak ve dalya diyecek. 3 sezon önce transfer edilen Atiba, 99 lig maçının 95'ine ilk 11'de başladı ve 5 gol attı. Kanadalı oyuncu, kupa ve Avrupa maçları da dahil edildiğinde Beşiktaş formasını toplamda 127 resmi maçta giyerek takımın değişmez oyuncusu oldu.
ABOUBAKAR SİFTAH PEŞİNDE
Beşiktaş'a transfer olduktan sonra resmi karşılaşmalarda henüz golle tanışamayan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, Kayserispor karşısında ilk golünü atmaya çalışacak. Spor Toto Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez forma giyen forvet oyuncusu, henüz takımına gol yollarında katkıda bulunamadı. Cenk Tosun ise ikinci yarıda şans bulacak.
BEŞİKTAŞ 5 EKSİKLE GİTTİ
Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına 5 eksikle gitti. Siyah-beyazlılarda Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Gökhan İnler, Atınç Nukan ve Aras Özbiliz kadroya alınmadı. Başakşehir ile oynanan hazırlık maçında tedbir amaçlı erken oyundan alınan Adriano ile Atiba ise kafilede yer aldı.
41.RANDEVU
Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de bugün 41. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın galibiyetlerde 23-11, gol sayısında da 62-39 üstünlüğü bulunuyor. Siyahbeyazlılar rakibiyle deplasmanda oynadığı maçlarda ise zorlanıyor. Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında 2 farklı üstünlüğü bulunuyor. Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 7 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyahbeyazlılar deplasmanda 19 gol attı, kalesinde ise 25 gol gördü.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:17
- Sarıyer’e taşınıyor
Toplam 5
Yorum
1907 Kirletmediğiniz bi sarıyer kalmıştı
- Korkusuz
Toplam 6
Yorum
Squirtle Ya bu adam fenerbahçe tarihinin en iyi transferlerinden. Herkes gördü sahada adam çizgiden top çıkarıyo tekmeye kafa çıkarıyor , degaj geliyor ölümüne kafa atıyor kariyerimin son zamanları maaşım iyi yatayım demiyor adam gerçekten cesur ve onurlu bir adam sahada görebiliyorsunuz. Benzer özellikler Kjaer'de de var Fenerbahçe savunması tarihinin en iyisi bence
- Yönetim toplanıyor
Toplam 1
Yorum
Oflu yakup Siz daha cok toplanirsinuz.36 yasima girecem hala sampiyonluk yasiyamadim her Sene ayni filim ayni tiyatro yeter artik trobzonsporluyum bile diyemiyorum artik cünkü bana trabzonsporumu unutturdunuz bu kadar kötü bi trabzonspor hayatimda görmedim
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