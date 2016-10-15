 İnler: Gol atarsam sevinmem! – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    İnler: Gol atarsam sevinmem!

    İnler: Gol atarsam sevinmem!
    Bir dönem forması giyen 'ın 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan İnler, ilginç bir açıklamada bulundu. İtalya basınına yaptığı açıklamada, Napoli'de harika 4 yıl geçirdiğini ama şu anda çocukluğundan beri istediği kulüp olan Beşiktaş'ta forma giydiğini belirten İnler, sözlerini şöyle tamamladı: "Napoli'ye karşı gol atarsam kesinlikle sevinmeyeceğim ancak, kazanmak istiyorum. Harika bir mücadele olacak."
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:40
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