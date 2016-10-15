 Güneş’in kaybı yok – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Güneş’in kaybı yok

    Güneş’in kaybı yok
    Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Teknik Direktörü Hakan Kutlu teknik direktörlük kariyerlerinde 4 kez karşı karşıya geldi, bu karşılaşmaların tümünü Güneş'in çalıştırdığı takımlar kazandı. Güneş'in takımları 11 gol atarken, sadece 2 gol yedi.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:34
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