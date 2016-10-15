 Gomez gözden düştü – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Gomez gözden düştü

    Gomez gözden düştü
    yerine ekiplerinden Woflsburg'u tercih eden Mario Gomez, Alman ekibinde gözden düştü. WAZ gazetesi, Woflsburg kulübünün Gomez'in yerine 'ta Higuain ve Dybala'nın arkasında yedek kalan Mario Mandzukic'e teklif yaptığını yazdı. Juventus'un teklifi kabul ettiği, Mandzukic'in de Almanya'ya dönmeye hazır olduğu, Gomez'in bu transfer sonrasında takımdan ayrılmasının yolunun açılacağı iddia edildi.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:39
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